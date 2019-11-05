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  3. Emre Kaya, Chloe'yi kendisinden kıskanan Serdar Ortaç'a sitem etti: Ben yengeci değilim!

Emre Kaya, Chloe'yi kendisinden kıskanan Serdar Ortaç'a sitem etti: Ben yengeci değilim!

Emre Kaya, Chloe'yi kendisinden kıskanan Serdar Ortaç'a sitem etti: Ben yengeci değilim!

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Chloe Loughnan ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi. Serdar Ortaç'ın da bu söylentilere inanarak kıskançlık krizine girdiğini duyan Kaya, şarkıcıya sitem etti.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, geçtiğimiz aylarda 5 yıllık ilişkilerini anlaşmalı olarak sonlandırmışlardı. Boşandıktan sonra adı farklı kişilerle anılan Loughnan'ın, son olarak şarkıcı Emre Kaya ile yakınlaştığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine kıskançlık krizine giren Ortaç, eski eşinin Emre Kaya ile ilişkisimi var diye ortak tanıdıklara sormaya başladı.

EMRE KAYA'YI KIZDIRDI!

Serdar Ortaç'ın bu soruşturmaları kulağına gelen Emre Kaya, çok sinirlenerek şu açıklamada bulundu: "Benim kulağıma gelen söylentiler beni çok rahatsız etti, ayrıca Chloe bekar bir kadın artık, ben de bekarım, bizim görüşmemiz veya bir araya gelmemizden daha doğal bir şey de olamaz ama öyle bir şey olmadı zaten, ben yengeci değilim..."

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