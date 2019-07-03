Emre Aşık'tan eski eşi Yağmur Sarnıç hakkında şok sözler: Şova dönüştürdü!

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç magazin gündemin yer alan isimler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Emre Aşık, bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini almıştı. Çocukları evden alınan Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirmişti. Çok konuşulan konu ile ilgili eski futbolcu Emre Aşık bir açıklama yaptı. Emre Aşık açıklamasında, Yağmur Sarnıç’ın olayı bir şov haline getirdiğini vurguladı.

EMRE AŞIK’TAN YAĞMUR SARNIÇ AÇIKLAMASI

Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini almıştı. Çocukları evden alınan Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirmişti. Yağmur Sarnıç'ın çok konuşulan görüntüleri sonrası Emre Aşık'tan açıklama geldi. İşte o açıklama:

"Haftalardır yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden, üzücü olaylara konu olduğum için öncelikle herkesten özür dilerim.

Ancak; hukuki yöntemlerle hareket etmeme rağmen en küçük kızım Eslem'i aylardır göremiyorum. Oğlum Erol'u ancak annesi evde olmadığı zamanlarda görebildim. Ortanca kızım Elvin, her defasından cesaretle benimle buluşmayı başardı.

"KIZIMIN YAŞADIĞI DARP OLAYINDAN SONRA..."

Yasal hakkım olan her görüş gününde, (ayda 2 gün) sizlerinde tanık olduğu bu üzücü durumu defalarca yaşadım. Kızım Elvin'in yaşadığı darp olayı sonrasında, mahkemece verilen ara kararla geçici velayeti aldım. Aynı sükunet, sabır ve elimdeki mahkeme kararı ile usulüne uygun olarak cumartesi günü çocuklarımı almak için gitti. Aynı çirkin muamele ile karşılaştım. Çaresiz kaldığım bu durumda; polis, icra memur ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak zorunda bırakıldı!

"ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Anneleri tarafından, kasten bir şova dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti. Tüm yaşantıma mal olan bu yanlış seçimimin bedelini, çocuklarımın ödememesi tel dileğim. Bir baba olarak, bunun için tüm gayretimi sonuna kadar göstereceğim.

Saygılarımla"

NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu Emre Aşık, 4 aydır göremediği çocukları 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızının geçici velayetini alarak, haciz kararıyla çocuklarına kavuştu. 1.5 yaşındaki küçük kızın geçici velayeti ise anneye verildi. Yağmur Aşık (Sarnıç) sinir krizleri geçirdi.

Yağmur Aşık hakkında Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen ay çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla ‘basit yaralama ve kötü muamele’ suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Davanın ardından Emre Aşık, avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla boşanma davalarının görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek çocuklarının geçici velayetini istedi. Mahkeme, tarafların 6 yaşındaki oğlu ile 2.5 yaşındaki kızlarının velayetini baba Emre Aşık’a, 1.5 yaşındaki küçük kızın velayetini de Yağmur Aşık’a verdi.