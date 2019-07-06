Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç'a bir şok daha

Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç'a bir şok daha

Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Sarnıç'a bir şok daha

Boşandığı eşi Emre Aşık'tan hafta sonu izni için çocuklarını alan Yağmur Sarnıç hayatının şokunu yaşadı. Kızı Elvin'deki morlukları gören Sarnıç'ın ilk işi şikayet tutanağı hazırlatmak oldu. Genç kadın yaraların neden kaynaklandığının tespiti için hastanenin yolunu tuttu. Sarnıç daha önce Aşık'ın çocuklarına şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Eski futbolcu Emre Aşık, eski eşi Yağmur Sarnıç'tan geçtiğimiz haftalarda icra yoluyla çocuklarını almış, Sarnıç'tan çocukların alınma görüntüleri gündem olmuştu.

?

Hafta sonu izni için çocuklarını almaya giden genç kadın, iki çocuğunu görünce büyük mutluluk yaşadı. Görülmeye değer görüntülerde Sarnıç, 3 yaşındaki kızı Elvin'nin yüzünde yara olduğunu fark etti. Hayatının şokunu yaşayan Sarnıç, çocuğunu alır almaz şikayet tutanağı hazırlattı.

Çocuğuna 'sana ne oldu' diye soran Sarnıç, 'düştüm' yanıtını almasına rağmen ikna olmadı. Genç kadın Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne giderek 3 yaşındaki kızı Elvin’in yüzündeki yaraların neden kaynaklandığının tespit edilmesini istedi ve sağlık raporu aldı. 

'AŞIK ŞİDDET UYGULUYOR' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde bir TV programına katılan Sarnıç, "Dün kızımın videosunu göndermişler eli yüzü yara içindeydi" diyerek Emre Aşık'ın çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p> Ankara’nın Nallıhan ilçesinde çilingir dükkanı işleten Feda Karakoç, dükkanında kendiliğinden ka

Kapı Kapatmayanlara Sinirlendi, İcat Çıkardı :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2 bin rakımda 60 bin kovanla bal hasadı

Anadolu kulüplerinde oynamış en ünlü futbolcular