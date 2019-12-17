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  3. Emre Altuğ'un özel konserine eski eşi Çağla Şıkel'den büyük destek

Emre Altuğ'un özel konserine eski eşi Çağla Şıkel'den büyük destek

Emre Altuğ'un özel konserine eski eşi Çağla Şıkel'den büyük destek

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, sanat hayatının 20. yılını özel bir konserle kutladı. Gecede eski eşi Çağla Şıkel de Altuğ'u yalnız bırakmadı.

İlk albümü “İbret – i Alem”i piyasaya çıkarmasının ardından müzik kariyerinde 20 yılı geride bırakan Emre Altuğ, özel bir konser verdi. Altuğ'un sanat hayatının 20. yılı şerefine düzenlenen konsere birçok ünlü isim katılırken, Çağla Şıkel de eski eşini yalnız bırakmadı.

Oğulları Uzay ve Kuzey ile birlikte geceye katılan Şıkel, yaşadığı heyecanı ve mutluluğu, sosyal medya hesabından paylaştı.


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