Emrah'ın oğlu Tayfun'dan şok itiraf: Kapadokya'ya gittim, kapıdan içeri almadı!

Son olarak Tayfun Erdoğan'ın Survivor'daki sözleri izleyenleri duygulandırdı. Sakin tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Tayfun, "Sen ne iş yapıyorsun?" soruna, "Bursa'da bizim bir dükkan vardı, onu işletiyordum. Oradan çıktım, başka bir yer açacaktım. Sonra burası nasip oldu, Survivor'a geldim" yanıtını verdi. Takım arkadaşlarının kendisine yönelttiği "Baban hiç yardım etmiyor mu?" sorusu üzerine ise şöyle konuştu:

"BABAMIN MADDİ-MANEVİ KATKISI YOK"

"Babam yardım etmiyor. Katkı yapmasına gerek yok. Zaten 29-30 yaşıma geldim. Kendi ayaklarım üzerinde durabiliyorum ama manevi olarak katkısını daha çok isterdim."

"Babam karşıma geçip 'Bana karşı şöyle bir yanlışın oldu' deseydi, elini öperdim. Görüşmüyoruz ki, iletişimimiz yok. Bu yüzden 'yanlışım mı oldu?' diye soramadım."

"KAPIDAN İÇERİ ALMADI"

"En kötü ne yanlış yapmış olabilirim? Babama saygısızlığım olmadı, olduysa da bilmediğim bir şey var. İki yıl önce dizi çektiği Kapadokya'ya gittim, ama kapıdan içeri giremedim. Asistanı 'Baban seninle görüşmek istemiyor' dedi. Ben ne yapabilirim?"

"EVLATLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

"Uçakta o kadar yol çektim. Ürgüp'ü bilmiyorum, sete kadar gittim. Ben elimden geleni yaptım. Evlatlık görevimi yaptım, ayağına kadar gittim."