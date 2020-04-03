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  3. Emmy ödüllü ünlü müzisyen Adam Schlesinger koronavirüse yenildi!

Emmy ödüllü ünlü müzisyen Adam Schlesinger koronavirüse yenildi!

Emmy ödüllü ünlü müzisyen Adam Schlesinger koronavirüse yenildi!

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sanat dünyasından sarsıcı bir vefat haberi daha geldi. Koronavirüsü yenen ünlü oyuncu Tom Hanks, Emmy ödüllü 52 yaşındaki müzisyen Adam Schlesinger'ın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Emmy ödüllü müzisyen, dizi ve film müziği yapımcısı Adam Schlesinger, koronavirüs nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti.

KÖTÜ HABERİ TOM HANKS VERDİ

Ölüm haberini ise Tom Hanks verdi ve “O olmadan ne Playtone ne de That Thing You Do olurdu. Onu maalesef Covid 19’dan kaybettik. Çok Üzgünüm” dedi…

EMMY VE GRAMMY KAZANMIŞTI

Ivy, Tinted Windows, Fever High ve Fountains müzik gruplarının kurucularından olan Adam Schlesinger; Emmy ve Grammy kazanan, Oscar, Tony ve Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen önemli bir müzisyendi.


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