Emine Jahovic Defne Samyeli'ye destek çıktı: Biri Mustafa'yı gaza getirmiş!

Mustafa Sandal, kitabında Samyeli ile eskiden sevgili olduklarını iddia etmiş, Samyeli ise bunun asılsız olduğunu belirterek mahkemeye başvurmuştu. Samyeli'ne destek veren Jahovic, Magazin Hattı'nın haberine göre; "Mustafa nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım. Birinin gazına geldi herhalde... 14 sene beraberlik yaşadık bana bile eski kız arkadaşlarını anlatmazdı. Normalde rahat bir insandır. Kolay pişman olmaz ama Mustafa böyle biri değil. Arkasında başka biri vardır" dedi.