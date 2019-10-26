Emina Jahovic ve Sadettin Saran evleniyor mu? Ev arayışına başladılar

Şarkıcı Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini geçen yıl haziran ayından sonlandıran Emina Jahovic, boşandıktan bir ay sonra Sadettin Saran ile aşk yaşamaya başlamıştı. 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, iş insanı sevgilisiyle geçen aylarda kısa bir ayrılık yaşasa da ilişkilerine ikinci şansı tanımıştı. İddiaya göre barışma şartı ise evlilikti.

EV ARIYORLAR

Son olarak Takvim'in iddiasına göre ikili, geçtiğimiz gün Bebek'teki emlakçıları gezdi. Emina Jahovic ile Sadettin Saran, aylık kirası 120 bin TL olan Küçük Bebek sırtlarındaki havuzlu bir villayı çok beğendi. İkilinin kira bedelini fazla buldukları için şimdilik vazgeçtikleri villada daha önce Can Yaman'ın rol aldığı Dolunay dizisi çekilmişti.

İLK HEDEF BEBEK

Ünlü çift, Küçük Bebek sırtlarında bulunan havuzlu villayı çok beğendi.

ÇOCUKLAR ONAY VERDİ

Geçtiğimiz haftalarda eski eşi Mustafa Sandal'dan olan oğullarını Sadettin Saran'la tanıştıran Emina Jahovic, Yaman ile Yavuz'un sevgilisini çok sevmesiyle evlilik kararını hızlandırdı.