Emina Jahovic: Biri Mustafa'yı gaza getirdi

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın ‘Beni Ağlatma’ kitabında Defne Samyeli’yle aşk yaşadığı açıklamasından sonra aldığı tepkilere değinerek popçuya destek çıktı. Günlerce konuşulan olayla ilgili ilk kez görüş veren Emina Jahovic, Mustafa Sandal’ın birileri tarafından gaza getirildiğini iddia etti. Jahovic i0ki çocuğunun babası olan şarkıcı için “Mustafa ile 14 yıllık ilişkimiz var, bunun 10 yılında da evliydik. Kendisi bana bir kez olsun eski sevgililerinden bahsetmemişti, bu tarz konuları hiçbir zaman bana anlatmazdı.

KİTABI HENÜZ OKUMADIM

Bence birisi Mustafa’yı gaza getirdi çünkü o böyle bir insan değildir. Arkasında başka biri vardır” ifadelerini kullandı. Eski eşiyle çocukları için görüştüklerini anlatan Jahovic, kitabı ise okumadığını söyledi.