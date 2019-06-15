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  3. 'Emeğimin değerini fiyatla ölçmeyin'

'Emeğimin değerini fiyatla ölçmeyin'

'Emeğimin değerini fiyatla ölçmeyin'

Son reklam filminden 2 milyon TL aldığı yazılan Ajda Pekkan, yaptığı işlerinin maddiyatla değer biçilmesine sert tepki gösterdi.

Recep ASLAN

Ajda Pekkan, emeğinden ziyade aldığı ücretlerinin gündem olması konusunda veryansın etti. Ünlü isim, önceki akşam reklam yüzü olduğu Magnum markasının Kuruçeşme’deki lansmanında kamera karşısına geçti. Ünlü sanatçı, projesinden 2 milyon TL kazandığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine bir açıklama yaptı. 

Binlerce hata yaptım

Ajda Pekkan, “Emeğin karşılığını fiyat olarak değerlendirmeyi yanlış buluyorum. Bana çok yanlış geliyor onun için başka kişi ya da fiyatlarla değerlendirmeyelim“ diye konuştu. Süperstar, Aleyna Tilki’nin ‘Ben dünya starıyım’ sözlerinin hatırlatılması üzerine genç sanatçılara şu nasihati verdi: "Zaman herkese nerede ve nasıl olduğunu gösterecektir. Bende gençken binlerce hata yaptım. Bence daha çok genç ve onu güçlendirmek lazım. Ben özgün ve özgür ruhlu bir kadınım ve her zaman hazlarımın peşinden gittim’’ dedi. 

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