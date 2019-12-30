Eliz Sakuçoğlu bir gecede her şeyi sildi!

Instagram'da 269 bin takipçisi bulunan Sakuçoğlu, yaklaşık bin fotoğrafını bir gecede sosyal medya hesabından kaldırdı. Sadece iki fotoğrafını profilinde tutan Sakuçoğlu'nun bu hareketi takipçilerini şaşırttı. Eliz Sakuçoğlu'nun bütün fotoğraflarını silmesi 'hayatından herkesi çıkardı' olarak yorumlandı.

YANLIŞ ANLAŞILMANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Bir süredir DJ Semih Ergün ile aşk yaşayan Sakuçoğlu, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için dün sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı instagram hikayesinde paylaştı.

Öte yandan Sakuçoğlu, bir dönem Ekin Mert Daymaz, Hakan Sabancı, Murat Boz ve Beran Benan gibi isimlerle aşk yaşamıştı.