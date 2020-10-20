Elif dizisinin Tülay'ı Derya Şen yapımcı olmak için kolları sıvadı

Derya Şen, rol aldığı yapımlar yanında yetiştirdiği öğrencileriyle de çok konuşulan bir isim. Oyunculuk işlerinin yanında açtığı oyunculuk atölyesinde de hayli efor sarf eden Şen, hikayesi kendine ait olan sitcom tarzı dizi projesinin yapımcılığı için kolları sıvadı.

Pilot çekimlerini gerçekleştirdiği yapım için TV kanallarıyla görüşmeler yapan Derya Şen, ayrıca yeni bir filminde de rol alıyor. Balat semtinde çekimleri başlayan korku komedi tarzındaki “Emlakçılar Kralı Lanetli Köşk” isimli filminde de başrollerden Zahide karakterine hayat veriyor.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Aytekin Cengiz’in yaptığı filmde korkunun komik halini farklı bir bakış açısıyla işliyoruz ifadesinde bulunan ünlü oyuncu Derya Şen “Filmde öğrencilerimle oynuyorum. Artık yapımcılığa soyunma vakti geldi, hikâyesi bana ait olan sürpriz bir komedi dizi projem var. Kanal görüşmelerime başladım. Heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum” dedi.