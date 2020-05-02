Elçin Sangu tur atmaya çıktı, sokaktaki insanlara kızdı!

Elçin Sangu önceki gün otomobili ile Boğaz'da tur atmak istedi. Baltalimanı'nda trafik kilitlenince sinirlendi. Posta'nın haberine göre; insanların sokağa çıkmasına isyan eden oyuncu, direksiyonu yan koltuktaki sevgilisi Yunus Özdiken’e devretti.

Sevgilisi Yunus Özdiken de maske takmamıştı.