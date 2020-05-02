Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0114
  • 7,7167
  • 383.512
  • 101110
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Elçin Sangu tur atmaya çıktı, sokaktaki insanlara kızdı!

Elçin Sangu tur atmaya çıktı, sokaktaki insanlara kızdı!

Elçin Sangu tur atmaya çıktı, sokaktaki insanlara kızdı!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan oyuncu Elçin Sangu, önceki gün otomobili ile Boğaz'da tur atmak istedi. Ancak Sangu, trafik kilitlenince insanların sokağa çıkmasına sinirlendi.

Elçin Sangu önceki gün otomobili ile Boğaz'da tur atmak istedi. Baltalimanı'nda trafik kilitlenince sinirlendi. Posta'nın haberine göre; insanların sokağa çıkmasına isyan eden oyuncu, direksiyonu yan koltuktaki sevgilisi Yunus Özdiken’e devretti.

Sevgilisi Yunus Özdiken de maske takmamıştı.


Polis ve jandarma'dan pülümar dağlarına 'Ay Yıldız' figürü

Polis ve jandarma'dan pülümar dağlarına 'Ay Yıldız' figürü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karantinada yapılan kötü saç kesimleri sosyal medyaya damgasını vurdu

Harekata hazırlık eğitimleri Ege Denizi'nde yapıldı