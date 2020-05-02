Elçin Sangu tur atmaya çıktı, sokaktaki insanlara kızdı!
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir karantinada olan oyuncu Elçin Sangu, önceki gün otomobili ile Boğaz'da tur atmak istedi. Ancak Sangu, trafik kilitlenince insanların sokağa çıkmasına sinirlendi.
Elçin Sangu önceki gün otomobili ile Boğaz'da tur atmak istedi. Baltalimanı'nda trafik kilitlenince sinirlendi. Posta'nın haberine göre; insanların sokağa çıkmasına isyan eden oyuncu, direksiyonu yan koltuktaki sevgilisi Yunus Özdiken’e devretti.
Sevgilisi Yunus Özdiken de maske takmamıştı.