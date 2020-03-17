Elçin Sangu: Herkesten özür diliyorum

Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu Elçin Sangu, son olarak Çarpışma dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Bir süredir dizi dünyasından uzak duran Sangu, son yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

'HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Elçin Sangu, 2020'ye girerken "Hissediyorum bu yıl (yol) çok güzel olacak....Herkese güzel bir yıl diliyorum" mesajını paylaşmıştı. Son olarak bu tweetini alıntılayan Sangu, yeni yıla girdikten sonra doğal afetler ve salgınlarla mücadele edilmesine dem vurarak, "Bu tweetim için herkesten özür diliyorum" dedi. Oyuncunun bu paylaşımına sosyal medyada yüzlerce yorum geldi.