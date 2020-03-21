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  3. Efsane müzisyen Kenny Rogers hayatını kaybetti

Efsane müzisyen Kenny Rogers hayatını kaybetti

Efsane müzisyen Kenny Rogers hayatını kaybetti

Amerikalı country ve country pop şarkıcısı, müzik yazarı ve aktör Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybetti.

The Gambler, Lady gibi şarkılarıyla müzik dünyasına damga vuran ve "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen country müzik efsanesi Kenny Rogers'in; kendi evinde, doğal nedenlerden dolayı ve sevdikleriyle kuşatılmış bir halde son nefesini verdiği belirtildi.

Amerikalı sanatçı Kenny Rogers'ın ailesi, corona virüs salgını nedeniyle küçük bir tören düzenleneceğini ve sanatçının bu şekilde toprağa verileceğini duyurdu.


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