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  3. Edis ile eski yapımcısı birbirine girdi! 2,5 milyon liralık dava...

Edis ile eski yapımcısı birbirine girdi! 2,5 milyon liralık dava...

Edis ile eski yapımcısı birbirine girdi! 2,5 milyon liralık dava...

Ünlü şarkıcı Edis, yollarını ayırdığı yapımcısı ile mahkemelik oldu. Yapımcı, “Edis, ihtarname gönderip benimle çalışmayacağını bildirdi. Ondan 2.5 milyon lira tazminat istiyorum” dedi. Mahkeme, dava için arabulucu atadı.

İHTARNAME GÖNDERDİ

Şarkıcı Edis ile eski yapımcısı birbirine girdi! Sabah'ın haberine göre Edis, yıllarca birlikte çalıştığı Bilal Oğuz'un şirketine, Temmuz ayında ihtarname gönderip anlaşmasını feshettiğini bildirdi. Oğuz da şarkıcıya 2.5 milyon liralık tazminat davası açtı.

'ONA PARA ÖDEMEYİN'

EDİS'IN 15 bin TL'lik sahne ücretini 150 bin liraya çıkardıklarını belirten Oğuz, "Edis ticari itibarımı sarstı" dedi. Edis'in anlaşma yapılan firmalara 'Yapımcım vekaletsiz iş yaptı, ona para ödemeyin' diye ihtar çektiği de öğrenildi.

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