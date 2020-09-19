Edis eski menajerinin peşini bırakmıyor: Mahkemeye sahte sözleşme sundular!

Edis, menajerliğini yapması için anlaştığı şirketle yollarını ayırınca mahkemelik olmuş ancak eski menajerlik şirketi sahte belge ile 3,5 milyon alacağı olduğunu iddia ederek ünlü şarkıcı hakkında ihtiyati haciz talebinde bulunmuştu. Başvuru sonrasında Edis hakkında ihtiyati haciz yapılmasına karar verilmiş, genç şarkıcı ise avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etmişti.

'MAHKEMEYE SAHTE SÖZLEŞME SUNDULAR'

Edis'in itirazı sonrası mahkeme haciz talebini reddedince bu kez ünlü şarkıcı karşı atağa geçerek, mahkemeye sahte belge ile ihtiyati haciz kararı çıkarttırmaya çalışan şirketin yetkilisi Bilal Oğuz'un kendisinden 3,5 milyon lira tahsil etmeye çalıştıklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, Edis hakkında haciz işlemi başlatan şirket ile aralarında menajerlik sözleşmesi varmış gibi sahte belge aracılığıyla ihtarname gönderildiği belirtilerek yapım şirketi yetkililerinin cezalandırılması istenmişti. Savcılık ise ünlü şarkıcının şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

DOSYAYA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda ünlü şarkıcının eski prodüksiyon şirketi hakkında bulunduğu suç duyurusu incelemesinde taraflar arasında anlaşmazlık yaşadığı ve alacak verecek meselesi olduğu anlatıldı.

Para alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlığın dolandırıcılık ya da sahtecilik suçları ile ilgili olmadığı kanaatine varan savcılık şikâyeti takipsizlikle sonuçlandırarak tarafların sorununun hukuk mahkemesi aracılığıyla çözüleceği ifade edilmişti.

YARGITAYDAN KANUN YARARINA BOZMA

Savcılığın takipsizlik kararına önce Sulh Ceza Hâkimliğinde itiraz eden Edis'in avukatı Ali Cem Alıcı buradan da ret kararı alınca bu kez Yargıtay'a başvurarak 'Kanun Yararına Bozma' talebinde bulundu.

Kararı değerlendiren Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığınca sunulan ihbarname doğrultusunda müştekinin iddialarının gerçek olabileceği ve bu konuda tekrar soruşturma açılarak şüpheliler hakkında işlem yapılması gerektiğine karar verdi. (Günaydın)