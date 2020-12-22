EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca "Memleketinden utanıyor" sözlerini görünce çılgına döndü!

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileriyle izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Oktay Kaynarca son yaptığı açıklamayla tepki çekti. Geçtiğimiz hafta İbrahim Tatlıses’in İbo Show programında “Ben Türkiyeliyim” açıklamasında bulunan Kaynarca, sevenleriyle ters düştü. Sosyal medyada tepki gösteren bir takipçisine cevap veren Kaynarca adeta açtı ağzını yumdu gözünü.



Bir takipçisi Oktay Kaynarca’nın paylaşımının altına “Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı, yazık” yorumunu yazınca oyuncu çileden çıktı. Kaynarca, "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk subuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?” yanıtını verdi.