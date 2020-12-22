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  • EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan kötü yorumlara sert tepki: Ben Türkiyeliyim
22 Aralık 2020 Salı 04:27 | Son Güncelleme:

EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan kötü yorumlara sert tepki: Ben Türkiyeliyim

EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan kötü yorumlara sert tepki: Ben Türkiyeliyim

Oktay Kaynarca, memleketi hakkında kötü niyetle yorum yapanlara tepki gösterdi.

İbo Show’a konuk olan Oktay Kaynarca, burada yaptığı açıklamada ‘Ben Türkiyeliyim’ demişti. Bu sözlerine fanatik bir takipçi, ‘Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık’ yorumunu yaptı. Kaynarca bu sözlere Instagram’dan yanıt verdi: “Ben memleketimi niye inkar edeyim? Bas bas gururla bağırıyorum Malatya diye ve ailemin kökeninin neresi olduğunu. Ama asıl önemlisi ben Türkiyeliyim.”

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