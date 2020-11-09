EDHO 170 bölüm fragmanı yayında: EDHO Behzat ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Behzat karakterinin ölüp ölmeyeceği sorusu gündeme bomba gibi düştü. Dün akşam yayınlanan 171. bölüm fragmanı heyecanlı anlara sahne oldu. Salı günü reyting rekorları kıran dizi Behzat karakterine Emir Benderlioğlu can veriyor. EDHO Behzat ölecek mi, diziden ayrılıyor mu?

EDHO BEHZAT ÖLECEK Mİ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 2 sezondur Behzat karakterine hayat veriyor. Emir Benderlioğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında henüz bilgi yok. Dün akşam yayınlanan fragmanda Behzat'ın hastaneye kaldırıldığı görülüyor. Karakterin akıbeti yarın akşam belli olacak.

EDHO 171. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

EMİR BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Emir Benderlioğlu 28 Ekim 1979'da Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi. Önce Heykel okuyan oyuncu daha sonra Grafik Bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde pek çok filmde oynadı. Çağlar'ın filmlerindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncu Harika Uygur casting ajansına kaydoldu ve İstanbul'a yerleşti.

Ademin Trenleri adlı filmdeki karakterlerden biri olan Bekir karakterini canlandırdı. Daha sonra da Sessiz Fırtına adlı dizide İbrahim karakterini canlandırdı. 2008 yılında da Med Yapım dizisi olan Dedektif Biraderler'de başrol oyuncusu olarak Savaş karakterini canlandırdı. Şimdi ise Kavak Yelleri'nde Mine'nin sevgilisi Burak karakteri ile karşımıza çıkan Emir Benderlioğlu fotoğrafçılıkla da yakından ilgilenmektedir. Animasyon, 3D grafik gibi konulardaki yarışmalarda da ödüller kazanmıştır.

Ayrıca yakın zaman önce yakın arkadaşı Işın Karaca, Ferdi Kurtuldu ve Eda Ertürk'le İstanbul Cihangir Akyol sokakta Cafe Benderli isminde bir cafe açmıştır. 2010'un Ocak ayında vizyona giren Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde adlı komedi filminde Durul karakteri ile karşımıza çıkmıştır. 2009'da ise TRT 1'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide Eytan karakterini canlandırdı. 06.07.2010'da ise kendisi gibi oyuncu olan Ceren Şekerci ile evlendi. 2010'un Ağustos ayında Fox'ta yayınlanan Keskin Bıçak dizisinde başrol karakterlerinden biri olan Çetin'i canlandırdı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat Façalı karakterini canlandırmaktadır.