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  3. Eda Taşpınar engel tanımadı! Karantinadan çıkmayınca çatıya çıktı

Eda Taşpınar engel tanımadı! Karantinadan çıkmayınca çatıya çıktı

Eda Taşpınar engel tanımadı! Karantinadan çıkmayınca çatıya çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan ünlüler arasında yer alan sosyetik güzel Eda Taşpınar, günlerdir evden çıkamayınca çareyi çatıya çıkmakta buldu. Bronzlaşmak uğruna çatıya çıkan Taşpınar, güneşin tadını çatıda çıkardı.

Bronzlaşmak için güneşin altında saatlerce kalan Eda Taşpınar, güneşlenmek için kendine yeni bir çözüm buldu. Sosyetik güzel, dün saat 16.00 civarında Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıktı.

Havlusunu serip kendi güneş yağlarını da süren Taşpınar, güneşin tadını çıkardı. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı.


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