Eda Ece'nin Yasak Elma'da giydiği palto sosyal medyada tepki topladı!

Eda Ece, hayvanseverleri kızdıran bir davranışa imza attı. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Bir çanta dahi almadan önce PETA'nın sitesinden ürünün hayvanlara zarar verip vermediğini kontrol ettiğini söyleyen Ece, rol aldığı dizide tilki kürkünden palto giyerek şaşırttı.

BİR KÜRK İÇİN 30 CAN

Her yıl kürk uğruna on binlerce tilki katlediliyor. Bir kürk palto için ise 10 ila 30 tilki öldürülüyor.