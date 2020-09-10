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  • Eda Ece'den 'Türkiye'de en beğendiğin erkek oyuncu kim?' sorusuna cevap!
10 Eylül 2020 Perşembe 12:10 | Son Güncelleme:

Eda Ece'den 'Türkiye'de en beğendiğin erkek oyuncu kim?' sorusuna cevap!

Eda Ece'den 'Türkiye'de en beğendiğin erkek oyuncu kim"' sorusuna cevap!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ece, verdiği cevaplarla dikkat çekti.

Eda Ece, “En beğendiğiniz erkek yıldız kim?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Ergenç, Onur Saylak, Çağatay Ulusoy, Taner Ölmez ve ekranda enerjisini sevdiğim Kerem Bürsin’i sayabilirim” cevabını verdi.

"FORMUMU KORUMUYORUM"

Ece, ayrıca formunun sırrını merak eden takipçilerine, “Formumu korumuyorum” şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Normalleşmenin ardından tatile çıkan güzel oyuncu, soluğu Bodrum'da almıştı. Kendini uzaklardan görüntüleyen gazetecilere takılan Ece, "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" demişti.

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