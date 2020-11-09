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  • Eda Ece ayrılığa daha fazla dayanamadı! Buğrahan Tuncer gönlünü aldı
09 Kasım 2020 Pazartesi 11:26 | Son Güncelleme:

Eda Ece ayrılığa daha fazla dayanamadı! Buğrahan Tuncer gönlünü aldı

Eda Ece ayrılığa daha fazla dayanamadı! Buğrahan Tuncer gönlünü aldı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, geçen aylarda basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığa dayanamayan Tuncer, Ece'nin gönlünü aldı ve çift barıştı.

İki yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, ağustos ayında ilişkilerine nokta koymuştu. Sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarını silen ikili, ayrılığa fazla dayanamamış.

EDA ECE VE BUĞRAHAN TUNCER BARIŞTI

Hürriyet'in haberine göre Buğrahan Tuncer, eski sevgilisinin gönlünü bir şekilde almayı başarmış. Çift, karantina döneminde de ayrılmış, mayıs ayında yeniden birlikte olmaya başlamıştı...

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