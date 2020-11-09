Eda Ece ayrılığa daha fazla dayanamadı! Buğrahan Tuncer gönlünü aldı

İki yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer, ağustos ayında ilişkilerine nokta koymuştu. Sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarını silen ikili, ayrılığa fazla dayanamamış.

EDA ECE VE BUĞRAHAN TUNCER BARIŞTI

Hürriyet'in haberine göre Buğrahan Tuncer, eski sevgilisinin gönlünü bir şekilde almayı başarmış. Çift, karantina döneminde de ayrılmış, mayıs ayında yeniden birlikte olmaya başlamıştı...