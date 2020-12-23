Ece Yaşar, Hande Erçel ve Demet Özdemir'i tahtından indirdi!

Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabette kazanan Ece Yaşar oldu! Televizyon ekranlarının başarılı yapımlarından Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncusu Demet Özdemir ve Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Hande Erçel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileri ile olan bağlantılarını hiç koparmıyorlar.



Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri Kerem Bürsin ile paylaşan Hande Erçel’in Instagram hesabında 17,8 milyon takipçisi bulunuyor. Öte yandan İbrahim Çelikkol ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başarılı bir yol izleyen Demet Özdemir’in 11,9 milyon takipçisi bulunuyor. İkili her hafta sosyal medya kullanımlarıyla zirve yarışına girerken bu hafta ikisini de geçen bir isim oldu.

ECE YAŞAR ZİRVEYE OTURDU

Çukur dizisinde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar bu hafta sürpriz bir çıkış yaparak liderliğe oturmayı başardı. Yaşar, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu olurken ikinci Hande Erçel, üçüncü Biran Damla Yılmaz, dördüncü ise Demet Özdemir oldu.