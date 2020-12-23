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  • Ece Yaşar, Hande Erçel ve Demet Özdemir'i tahtından indirdi!
23 Aralık 2020 Çarşamba 11:10 | Son Güncelleme:

Ece Yaşar, Hande Erçel ve Demet Özdemir'i tahtından indirdi!

Ece Yaşar, Hande Erçel ve Demet Özdemir'i tahtından indirdi!

Birçok ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolü Demet Özdemir sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla milyonlara hitap ediyor. İkili sosyal medya mücadelesinde birbirleriyle rekabet ederken Çukur dizisinin başarılı oyuncusu Ece Yaşar sürpriz bir atakla zirveye yerleşmeyi başardı.

Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabette kazanan Ece Yaşar oldu! Televizyon ekranlarının başarılı yapımlarından Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncusu Demet Özdemir ve Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Hande Erçel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileri ile olan bağlantılarını hiç koparmıyorlar.

Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri Kerem Bürsin ile paylaşan Hande Erçel’in Instagram hesabında 17,8 milyon takipçisi bulunuyor. Öte yandan İbrahim Çelikkol ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başarılı bir yol izleyen Demet Özdemir’in 11,9 milyon takipçisi bulunuyor. İkili her hafta sosyal medya kullanımlarıyla zirve yarışına girerken bu hafta ikisini de geçen bir isim oldu.

ECE YAŞAR ZİRVEYE OTURDU

Çukur dizisinde Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar bu hafta sürpriz bir çıkış yaparak liderliğe oturmayı başardı. Yaşar, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu olurken ikinci Hande Erçel, üçüncü Biran Damla Yılmaz, dördüncü ise Demet Özdemir oldu.

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