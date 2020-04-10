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  3. Ece Vahapoğlu: Maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktorlar evimize geldi

Ece Vahapoğlu: Maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktorlar evimize geldi

Ece Vahapoğlu: Maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktorlar evimize geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle kendini evde karantinaya alan Ece Vahapoğlu, 4 aylık bebeği Efe'nin aşısını eve gelen doktorlara yaptırdığını söyledi.

4 aylık oğlu Efe’nin sağlığına bu dönemde daha çok dikkat eden Ece Vahapoğlu, “Çoğu anne babanın bu belirsiz karantina döneminde bebeklerinin aşılarını nasıl yaptırıp yaptırmayacağı konusunda kafası karışık. Bizim de öyleydi. Hastaneye gitmek istemiyoruz ama aşıyı da çok fazla ertelemek istemiyoruz. Bu konu hassas bir konu, o yüzden ben tavsiye veremem; ama bizim aile olarak ne yaptığımızı bilgi amaçlı paylaşabilirim. Hastaneden evde bakım hizmeti aldık. Oğlumuz Efe’nin 4’üncü ay aşılarını eve gelen maskeli, önlüklü, ultra korumalı doktor yaptı” bilgisini verdi.


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