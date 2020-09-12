Ece Uslu'dan 29 yıl sonra gelen itiraf: Çekim biraz daha sürse ayaklarım kesilebilirdi!

Ece Uslu, 1991 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kadir İnanır'ın da rol aldığı 'Ah Gardaşım' filmi için kamera karşısına geçti. Yıllardır unutamadığı bir anısını paylaşan Uslu, 'çok heyecanlıydı ancak kışın çekilen film çok zorladı' dedi.

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuşan Uslu; "Karlar içinde sahnemizi çekiyorduk. Sevgililer dağda birbirlerine kavuşuyorlar. O kadar soğuktu ki anlatamam. Hava eksi 42 dereceydi. Karşımdaki oyuncu arkadaşıma doğru koşmam gerekiyor. Üzerimde bol kıyafetler var. Bol etek, altında taytlar, ayağımda siyah lastik ayakkabı. Koşarken zorlanıyorum, sahne tekrar tekrar çekiliyor. O soğukta tam 2-3 saatte çekim yaptık. Ben dondum. Sahne bitene kadar dişlerimi sıktım."

"AYAKLARIMI HİSSETMİYORDUM"

Ünlü oyuncu, çekimin sonuna kadar zor dayandığını ancak olayın böyle bitmediğini, sonrasında kabus dolu anlar yaşadığını söyledi. Bir yandan titreyip bir yandan da ağlama krizine girdiğini söyleyen Uslu, şöyle devam etti:

"Sonra bizi kızaklarla aşağı indirdiler. Kendimi kaybettim, tir tir titriyorum. Aşağı indiğimizde ayağa kaldırdılar ama ayaklarımı hissetmiyorum. Ayaklarım soğuktan uyuştu. Ayağa kalkamıyorum, üzerine basamıyorum, yürüyemiyorum. Kalktığım anda yere yığılıyorum."

"AVAZ AVAZ BAĞIRDIM"

"O sırada beni alıp en yakındaki köy evine soktular. Sobanın başına götürdüler. Ben avaz avaz bağırmaya başladım. Ayaklarıma bıçak sokuyorlarmış gibi hissediyorum. O kadar büyük bir acı ki ağlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Sesim kısılana kadar bağırıyorum. Çekim biraz daha sürse ayaklarım kesilebilirdi. Beni o kadar etkileyen bir olaydı ki şu an anlatırken bile yaşadığım o acıyı hissediyorum. O an ölüyorum sandım" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ACI YAŞAMADIM"

46 yaşındaki oyuncu, yapılan hatalı müdahaleyi ise şu sözlerle anlattı: "Aslında bana o an yapılan çok yanlış bir şeymiş. Çok soğuktan birden sıcağa soktuklarında insan ölebilirmiş. Buz parçalarıyla ayaklarımı ovmam gerekirmiş. Tabii o an böyle bir şey aklına gelmiyor insanın.

"RESMEN ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Hayatımda böyle bir acı yaşamadım. Resmen ölümden döndüm. Neyse ki bir şey olmadı. Ama şimdi ne zaman kar yağsa hep o gün aklıma gelir. Üzerinden 29 sene geçti ama hâlâ o acıyı unutamadım."