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  3. Ece Sükan ve Uğur Güven'in dikkat çeken market stili

Ece Sükan ve Uğur Güven'in dikkat çeken market stili

Ece Sükan ve Uğur Güven'in dikkat çeken market stili

Ece Sükan, sevgilisi Uğur Güven ile Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Sükan, karantina günlerini anlattı.

Ece Sükan, sevgilisi Uğur Güven ile Kuruçeşme'deki bir markette görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sükan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evde kalarak tedbir aldıklarını dile getirdi.

"BİR TEK EKMEK YAPMADIM"

Habertürk'ün haberine göre Sükan, konuyla ilgili, "Hep evdeyiz. Dışarıdan yemek söylemiyoruz. Genelde kendimiz yapıyoruz yemekleri. Bir tek ekmek yapmadım" diye konuştu. Uğur Güven ise yüzünü kapşonuyla saklayarak, objektiflerden kaçmaya çalıştı.


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