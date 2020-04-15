Ece Erken'e eski eşi Serkan Uçar'dan destek: Benim bildiklerim bana yeter!

Yaşadığı aşkla tepki çeken ve kısa bir süre sonra ilişkisini bitirdiğini açıklayan Ece Erken, Seren Serengil'den olaylı bir şekilde boşanan Yaşar İpek hakkında çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Yaşar İpek'in, Seren Serengil'in çocuğunu düşürdüğü dönemde kendisine mesaj attığını söyleyen Erken, gelen eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYAYA VEDA ETTİ

Oğluyla dans ettiği anları yayınlayan ve bir süre sosyal medyaya girmeyeceğini dile getiren Erken, paylaşımına şu notu düştü: "Sevenlerimize; sağlıklı, iyi ve mutluyuz. Diğerleri pek de önemli değil. Doğum günümde görüşmek üzere. Sosyal medyaya girmeyeceğiz bir süre. Bizden sevgiler. Yine baharlar gelecek hepimiz için."



Bu paylaşım sonrası Ece Erken'e, 2015 yılında 'geçimsizlik ve şiddet' iddiasıyla boşandığı eşi Serkan Uçar'dan destek geldi. Uçar, Erken'in paylaşımına "Benim bildiklerim bana yeter" yorumunu yaptı. Ece Erken ise eski eşine "Serkan Allah razı olsun. Eymen seni çok özledi" yanıtını verdi. Bu yorumlaşma sosyal medyada dikkat çekti.