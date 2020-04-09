Ece Erken yasak aşkından ayrıldı: Hatamdan döndüm!

Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşadığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Tam sular duruldu derken Ece Erken’in bu kez sevgilisinin arabalarını parçaladığı video ortaya çıktı. Bu nedenle sunucusu olduğu magazin programındaki işinden de istifa eden Erken, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

“HATAMDAN DÖNDÜM”

Evli sevgilisinden ayrıldığını söyleyen Erken “Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın” yazdı.

Ece Erken’in yaptığı bu ayrılık paylaşımında doğrudan kimi hedef aldığı netlik kazanmazken, sosyal medya Erken’in yaşadığı bu süreçte onunla ilgili eleştirel paylaşımlarda bulunan isimleri hedef aldığı yönünde yorumlarla dolup taştı.