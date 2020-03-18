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  3. Ece Erken ortaya çıktı! Uyarıları dinlemedi tatile gitti

Ece Erken ortaya çıktı! Uyarıları dinlemedi tatile gitti

Ece Erken ortaya çıktı! Uyarıları dinlemedi tatile gitti

Geçtiğimiz günlerde avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla yaşadığı yasak aşk nedeniyle magazin gündemine damga vuran Ece Erken ortaya çıktı. Söylemezsem Olmaz'dan da istifa eden Erken, tatile gitti.

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evliliği sürerken Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, bir süredir gündemden düşmüyor. Mahmutyazıcıoğlu çiftinin araçlarının aynalarını kırdığı video ile günlerde konuşulan Erken, Söylemezsem Olmaz programından istifa etmişti. Bir anda ortadan kaybolan sunucu, ortaya çıktı.

TATİLE ÇIKTI

Türkiye'de hızla yayılan koronavirüs sonrası bakanlığın 'evden çıkmayın' uyarılarını ciddiye almayan Ece Erken, tatile çıktı. Tatilden fotoğraflarını bugün Instagram hesabının 'Hikayeler' kısmından paylaştı.


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