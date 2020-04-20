Ece Erken ortaya çıktı: Bundan sonra adalet konuşacak!
Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak ilişki nedeniyle günlerce magazin sayfalarından düşmeyen Ece Erken, Ortaköy'de ortaya çıktı. Geçen günlerde olay yaratan ilişkisine son veren Erken, kendisine yöneltilen sorulara "Bundan sonra adalet konuşacak" yanıtını verdi.
Son dönemde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, geçtiğimiz hafta ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Erken bunun yanı sıra sosyal medya hesabını kapatma kararı almıştı. Habertürk'ün haberine göre; Ünlü sunucu olaylar sonrası ilk kez önceki gün Ortaköy’de bir market çıkışı görüntülendi.
Gazetecilerin yaşanan olaylar ile ilgili sorularına Erken, “Arkadaşlar konuşmuyorum ben gerekenleri mahkemeye verdim. Bundan sonra adalet konuşacak. “ dedi.