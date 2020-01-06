Ece Erken ile Serkan Uçar barıştı mı? Kafaları karıştıran hamle!

Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş, çift bir süre sonra geçimsizlik ve şiddet iddiasıyla soluğu mahkemede almıştı.

KAFALARI KARIŞTIRAN HAMLE

Son olarak Erken cephesinde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Sunucu ile eski eşi Uçar, sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Çiftin bu hareketi, "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.