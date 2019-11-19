Ece Erken hacklendi! 'Şu an hepimiz tehlike altındayız!'
Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken'in ıcloud hesabı çalındı. Sosyal medya üzerinden isyan eden Erken, 3800 videosunun silindiğini dile getirdi ve Hacker'lardan yardım istedi.
Instagram hesabından videolar yayınlayan Ece Erken, "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz." sözleriyle isyan etti.