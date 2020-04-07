Ece Erken günler sonra sessizliğini bozdu!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Ece Erken, haftalar sonra yeni bir açıklama yaptı. Ünlü sunucu, 'Berat Kandiliniz Mübarek Olsun' yazılı görselin altına şu mesajı yazdı:

"Instagram'da 2-3 isimsiz, kendilerine sahte isim takan hesaplar var. Twitter'da da böyle troll hesaplar var... Kiminle muhattap olduğumuzu bile bilmediğimiz hesaplar... (Evet ben de açtım zamanında ama asla kimseye hakaret etmek için değil, bir iş yapıyordum ve benim kendi hesabımı engelleyen magazin siteleri ve diğer hesaplar vardı, onlara bakıyorduk yayında o kadar. Kendimi korumak, başkasına hakaret etmek veya kendime iltifat etmek gibi saçma sapan açılan hesaplar değildi ve programdan ayrıldım o gün kapattım).

"Ne tweet atsam, ne paylaşsam hemen anlam yükleyip yazılan hakaretler... Zamanında ben de 2 yıl magazin yaptım, eleştirdim, haddimi aştığım yerde dava açıldı... Ama insanlara küfürler hakaretler etmedim, hatam varsa da özür diledim..."

"Unutmayın hepimiz insanız ve herkes kınadığını yaşayabilir... Gün gelir ve bilmeden, detay bilmeden, ne yaşanıldı bilmeden yorum yapmamak gerekir... Bu konularda en ağır eleştiri yapan ünlülerin çoğu sessiz kaldı, çünkü neyin ne olduğunu özel olarak anlattık..."

"Beni, sizi bir tek Allah yargılar. Allah'a hesap veririm. Bugün kandil lütfen artık sadece bana ve aileme hakaret edilen troll hesaplara en azından bakarak ortak olmayın. Allah hepimizin günahlarını affetsin. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz, Allah yardımcımız olsun."

NE OLMUŞTU?

Ünlü sunucu, eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'na dönmek istediği iddia edilen sevgilisinin evinin önüne gidip lüks otomobilinin yan dikiz aynalarını kırmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabında, evinin önünde duran arabaların dikiz aynalarını kıran bir kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaşmıştı.