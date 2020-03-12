Ece Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun araçlarına zarar mı verdi? O görüntüler şoke etti!

Kararı ve gerekçesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Benan Yazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anların görüntüsünü de sayfasında yayınlandı. Videodaki kişinin Ece Erken olduğunu ima eden Benan Mahmutyazıcıoğlu, yaptığı paylaşıma şu sözleri not düştü:

'KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEME GEREK YOK'

"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

Öte yandan gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini iddia eden Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurdu.