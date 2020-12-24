Ece Dizdar, Acun Ilıcalı'nın platformunda Exxen'de yer alacağını duyurdu

Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olarak kurduğu dijital platform Exxen kadrosuna ünlü isimleri dahil etmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı son olarak Exxen kadrosuna Ece Dizdar'ı dahil etti.



Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ece Dizdar basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Ece Dizdar geçtiğimiz günlerde Hekimoğlu dizine konuk oyuncu olarak dahil olmuştu. Ünlü oyuncu yeni proje müjdesini de açıkladı.

Exxen'de başlayacak sitcom projesi hakkında konuşan Ece Dizdar, 'İki yıldır setlerden uzak kalmıştım, çok özlemişim. İsteyerek yapacağım bir sitcom projesi. Çok heyecanlıyım çok' dedi.