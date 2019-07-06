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  3. Ebru Şallı'nın ne zaman evleneceği belli oldu!

Ebru Şallı'nın ne zaman evleneceği belli oldu!

Ebru Şallı'nın ne zaman evleneceği belli oldu!

Uğur Akkuş ile Göcek tatilini sonlandıran Ebru Şallı önceki akşam oğlu Beren'le birlikte Etiler’deki bir pizzacıdaydı. Şallı, Uğur Akkuş'la aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyledi..

Önceki akşam oğlu Beren ile birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yiyen Şallı, gazetecilerle Uğur Akkuş'la  aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyledi.

Çıkışta basın mensuplarına, oğlunun rahatsız olduğunu söyleyerek çekim yapmamalarını isteyen Ebru Şallı, sonrasında objektiflere poz verdi. Uğur Akkuş'la eylülde aile arasında gerçekleşecek bir törenle evleneceğini söyleyen Şallı, yeni aldığı 700 bin TL değerindeki Jaguar F-Pace marka arabasına binerek evinin yolunu tuttu. 

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