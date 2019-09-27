Ebru Şallı'nın düğünden sonra ilk işi bu oldu!

2017 yılında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, dün akşam Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi. 50 kişinin katıldığı bir düğünle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın arkadaşları da şahit oldu.

İLK İŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRMEK OLDU

Ebru Şallı, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaşmayı ise ihmal etmedi. Ayrıca Şallı, düğünün hemen ardında Instagram’da soyadına 'Akkuş'u ekledi.

Öte yandan Ebru Şallı'nın 1 milyon TL değerindeki tektaşı da sosyal medyaya damga vurdu.