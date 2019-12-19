Ebru Şallı'dan tektaş açıklaması: Büyük olduğu için takması zor oluyor

Uğur Akkuş ile kısa süre önce dünyaevine giren Ebru Şallı, önceki gün gerçekleştirilen yılbaşı alışveriş festivaline katıldı.

"EVLİLİĞİ HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Yeni yılı heyecanla beklediğini dile getiren ve neşeli halleriyle dikkat çeken Şallı, "2020 hepimize inşallah daha sağlıklı, neşeli, güzel günler getirsin. 2020'den daha umutluyum ben, nedense 2020'nin enerjisinin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Tüm dünyaya barış, sağlık, huzur, güzellik, neşe ve herkesin kalbine sevgi diliyorum. Evlilik güzel bir şey tabii, herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"BU HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Eşinin kendisine 15 milyon dolarlık ev aldığı iddiaları hakkında da açıklama yapan Şallı, "Biliyorsunuz zaten sormuştunuz daha önceden de. Öyle bir şey yok gerçekten. Çok fantastik şeyler bunlar. Uğur evlenirken böyle bir yüzük taktı, gönlünden kopmuş. Bu doğru ama böyle ev haberleri doğru değil. Öyle bir şey söz konusu değil. Siz çok yakıştırıyorsunuz bana böyle evleri. Hediyenin küçüğü, büyüğü olmaz. Ben çocuklara da her zaman bunu aşılıyorum, çok büyük beklentilere girmesinler diye. Küçük şeylerle mutlu olabilmeyi sağlayabilmek lazım bence, bu çok önemli bir şey. O yüzden ben bir tencere, tava ile de mutluyum. Mutfak eşyalarını çok seviyorum, bunu biliyor bütün arkadaşlarım. Bana öyle şeyler çok alırlar, mutlu olurum." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN TAKILACAK BİR YÜZÜK DEĞİL"

Uğur Akkuş'un hediye ettiği evlilik yüzüğünü takmamasıyla dikkat çeken Şallı, sorular üzerine şöyle konuştu: "Nasıl takayım? Her zaman takılacak bir yüzük değil ama bir gün takarım. Büyük olduğu için her zaman takılması kolay olan bir yüzük değil. Küçüğü var bende, onu takıyorum zaten."

Ebru Şallı, çocuk sorularına ise, "Ben çocukları çok severim biliyorsunuz, kısmet diyelim" yanıtını verdi.