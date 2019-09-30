Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6487
  • 6,1836
  • 272.967
  • 105238
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ebru Şallı'dan flaş itiraf: 'Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı'

Ebru Şallı'dan flaş itiraf: 'Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı'

Ebru Şallı'dan flaş itiraf: 'Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı'

Eski manken Ebru Şallı, önceki gün Uğur Akkuş ile dünyaevine girdi. Düğünün ardından Şallı, bir etkinlik kapsamında önceki gün kadınlarla söyleşi yaptı.

Bir milyon liralık tektaş takan eski mankenin yüzüğü büyük ilgi gördü. Katılımcılar Şallı'nın yüzüğünü görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ebru Şallı, “Neden yurtdışında evlenmediniz” sorusuna “Aslında yurtdışında evlenmek daha kolay ve pratik olurdu. Ancak ailelerimiz yanımızda olsun istedik. Uğur da ben de aileye çok önem veriyoruz. Bu yüzden evliliğim sürpriz değil, uzun zamandır planlıyorduk. Çocuklarımla da Uğur'un arası çok iyi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.  

Öte yandan Uğur Akkuş’un kendisine evlilik sözleşmesi imzalattığını söyleyen Şallı, "Benim tarafımdan bir talep olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım. Ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme" açıklamasıyla şaşırttı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Survivor'dan Mucize Doktor'a flaş transfer
Defne Samyeli'den evlilik açıklaması
Konser öncesi alkışlık hareket
Chloe Loughnan'dan ayrılık sonrası dikkat çeken açıklama! Serdar Ortaç...
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen eleştirilere inat düşman çatlattı!
<p>Kayseri Organize Sanayi Bölgesi´nde faaliyet gösteren bir fabrikada incelemelerde bulunmak üzere

Yunan Genç Çalışmak İçin Geldiği Kayseri´de Müslüman Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kahin Tepe'de heyecanlandıran buluntular

Milli lazer silahı ARMOL TSK envanterine katıldı