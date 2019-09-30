Ebru Şallı'dan flaş itiraf: 'Uğur bana evlilik sözleşmesi imzalattı'

Bir milyon liralık tektaş takan eski mankenin yüzüğü büyük ilgi gördü. Katılımcılar Şallı'nın yüzüğünü görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Ebru Şallı, “Neden yurtdışında evlenmediniz” sorusuna “Aslında yurtdışında evlenmek daha kolay ve pratik olurdu. Ancak ailelerimiz yanımızda olsun istedik. Uğur da ben de aileye çok önem veriyoruz. Bu yüzden evliliğim sürpriz değil, uzun zamandır planlıyorduk. Çocuklarımla da Uğur'un arası çok iyi” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Öte yandan Uğur Akkuş’un kendisine evlilik sözleşmesi imzalattığını söyleyen Şallı, "Benim tarafımdan bir talep olmadı ama Uğur bana bir sözleşme sundu. Ben de imzaladım. Ne olduğunu söyleyemem ama çok tatlı bir sözleşme" açıklamasıyla şaşırttı.