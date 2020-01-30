Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9662
  • 6,5739
  • 300.585
  • 119689
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un yaz rotaları İbiza

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un yaz rotaları İbiza

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un yaz rotaları İbiza

Eski manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, yazın gelmesine 5 ay kala rotalarını şimdiden çizdi.

Yazın genellikle Bodrum’daki teknelerinde mavi tur yaparak geçiren çift, bu yaz tatillerini yurtdışında geçirecek. Turların erken rezervasyon kampanyasından faydalanan ikili, İspanya’nın dünyaca ünlü tatil şehri İbiza’da karar kıldı. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği tatil beldesi için kesenin ağzını açan ikili, geceliği 20 bin TL olan otelin villa kısmından kendilerine yer ayırttı. Bir haftalık seyahate Ebru Şallı, iki oğlunu Akkuş da eski evliliğinden olan iki çocuğunu yanlarında götürecek. Ailecek tatil yapmanı keyfini sürecek olan ikili, okullar kapanır kapanmaz İbiza’ya uçacak. 


Atiye'nin Cansu'su ikinci sezon müjdesini patlattı!
Sıla hamile mi? Hazer Amani konuştu
'Hem ciddi hem komik'
İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!
Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu müjdeyi patlattı!

Kendisini Kurtaran Kişiye Son Kez Böyle Baktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

WhatsApp 1 Şubat'ta desteği çekecek

Estetikli ünlüler hangileri? İşte 'Bende estetik yok' diyen ünlülerin muazzam değişimi!