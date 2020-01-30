Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'un yaz rotaları İbiza

Yazın genellikle Bodrum’daki teknelerinde mavi tur yaparak geçiren çift, bu yaz tatillerini yurtdışında geçirecek. Turların erken rezervasyon kampanyasından faydalanan ikili, İspanya’nın dünyaca ünlü tatil şehri İbiza’da karar kıldı. Dünyaca ünlü isimlerin akın ettiği tatil beldesi için kesenin ağzını açan ikili, geceliği 20 bin TL olan otelin villa kısmından kendilerine yer ayırttı. Bir haftalık seyahate Ebru Şallı, iki oğlunu Akkuş da eski evliliğinden olan iki çocuğunu yanlarında götürecek. Ailecek tatil yapmanı keyfini sürecek olan ikili, okullar kapanır kapanmaz İbiza’ya uçacak.