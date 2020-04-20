Ebru Şallı'nın dayanılmaz acısı! Oğlu Pars'ın mezarını ziyaret etti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti. Şallı, "ponçik" diye hitap ettiği oğlunun mezarı başında uzun süre dua etti.

EBRU ŞALLI'NIN OĞLU PARS'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars bir süredir tedavi gördüğü lenfoma hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi görüyordu

Ebru Şallı'nın oğlu Pars bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düştü. Acı haberi alan sanat dünyası da başsağlığı mesajları ile paylaşımlarda bulundular.

2019 yılında bir televizyon programına katılan Ebru Şallı, o dönem yaptığı açıklamada oğlu Pars'ın bir senedir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve 1 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini açıklamıştı.