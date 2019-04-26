Ebru Şallı evleniyor mu?

1.5 yıldır Uğur Akkuş ile aşk yaşayan Ebru Şallı'nın ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı iddia ediliyordu. Şallı, evlilik tarihi ile ilgili sorulara, "Zaten olduğu zaman söylerim demiştim. Planlar yapılmaya başlandı" dedi.

Muhabirlerin "Bu yaz düğün olacak mı?" sorusuna Şallı, "Olabilir, zaten bir şeyler netleşince paylaşıyorum sizinle" cevabını verdi.