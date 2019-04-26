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  3. Ebru Şallı evleniyor mu?

Ebru Şallı evleniyor mu?

Ebru Şallı evleniyor mu"

Ebru Şallı i Ebru Şallı oğlu Beren Tan ile baş başa akşam yemeği yedi. Etiler'de ki Da Mario adlı mekana gelen Ebru Şallı objektifleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir hayli yorgun görünen Şallı poz vermeyi ihmal etmezken, Tan görüntü vermemek için hızla mekana girdi

1.5 yıldır Uğur Akkuş ile aşk yaşayan Ebru Şallı'nın ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı iddia ediliyordu. Şallı, evlilik tarihi ile ilgili sorulara, "Zaten olduğu zaman söylerim demiştim. Planlar yapılmaya başlandı" dedi.

Muhabirlerin "Bu yaz düğün olacak mı?" sorusuna Şallı, "Olabilir, zaten bir şeyler netleşince paylaşıyorum sizinle" cevabını verdi.

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