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  3. Ebru Polat: Kadir İnanır öz amcam olabilir!

Ebru Polat: Kadir İnanır öz amcam olabilir!

Ebru Polat: Kadir İnanır öz amcam olabilir!

Şarkıcı Ebru Polat, babaannesinin evlatlarını yurda bıraktığını ve Kadir İnanır'ın kendisinin öz amcası olabileceğini söyledi

Ebru Polat, canlı yayında Kadir İnanır'la ilgili bir haberi izledikten sonra sürpriz bir açıklama yaptı.

2. Sayfa programında, İnanır ile akraba olabileceğini söyleyen Polat şunları söyledi:

"Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana."

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