Ebru Gündeş'in hayalleri suya düştü! İptal etmek zorunda kaldı...
Geçen ay 5 gün Açıkhava’da konser verdikten sonra kızı Alara ile Marmaris’te kısa bir kaçamak yapan Ebru Gündeş’e bu yaz tatil yok!
Şarkıcı, yoğun istek üzerine Harbiye’de yeniden sahne alacak. 11 Eylül’de 6. konserini verecek olan Gündeş, sahne programları nedeniyle kızıyla çıkacağı İtalya tatilini iptal etmek zorunda kaldı. Sicilya, Capri ve Amalfi turu planları suya düşen başarılı isim, en yakın zamanda kızıyla farklı bir rotada tatil yapacak.