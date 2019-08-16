Ebru Gündeş'in hayalleri suya düştü! İptal etmek zorunda kaldı...

Şarkıcı, yoğun istek üzerine Harbiye’de yeniden sahne alacak. 11 Eylül’de 6. konserini verecek olan Gündeş, sahne programları nedeniyle kızıyla çıkacağı İtalya tatilini iptal etmek zorunda kaldı. Sicilya, Capri ve Amalfi turu planları suya düşen başarılı isim, en yakın zamanda kızıyla farklı bir rotada tatil yapacak.