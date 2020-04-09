Ebru Gündeş takdir topladı! İşleri iptal oldu çalışanlarını maaşa bağladı

Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; işleri iptal edilen Ebru Gündeş, ekibindeki müzisyenlere, kuaföre ve makyözlere maaş başladı. 30 kişilik ekibinin hesabına 4'er bin lira yatıran 45 yaşındaki şarkıcı, çalışanlarına toplam 120 bin lira ödedi.

15 Şubat’ta konser veren Ebru Gündeş, 450 bin lira kazanmıştı.