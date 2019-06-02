Ebru Gündeş makyajsız halini paylaştı

Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor.

HADİSE'NİN ÇAĞRISINA UYDU

Hadise'nin paylaşımına son olarak başarılı meslektaşı Ebru Gündeş uydu. Gündeş, arabada çekilen makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Gündeş'in fotoğrafını gören hayranları, 'İşte masumiyet', 'Sahneye makyajsız çık, çok güzelsin', '7 cihana örnek olacak güzellik' gibi yorum yaptı.