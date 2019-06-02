02 Haziran 2019 Pazar 10:59 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 11:07
Ebru Gündeş makyajsız halini paylaştı
Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor. Bu akımına Ebru Gündeş de uydu.
Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimler 'sıfır makyajlı' halleriyle şaşırtıyor.
HADİSE'NİN ÇAĞRISINA UYDU
Hadise'nin paylaşımına son olarak başarılı meslektaşı Ebru Gündeş uydu. Gündeş, arabada çekilen makyajsız fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Gündeş'in fotoğrafını gören hayranları, 'İşte masumiyet', 'Sahneye makyajsız çık, çok güzelsin', '7 cihana örnek olacak güzellik' gibi yorum yaptı.