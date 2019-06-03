03 Haziran 2019 Pazartesi 16:27 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:32
Ebru Gündeş gazetecileri karşında görünce keyfi kaçtı
Yalıkavak Marina’da yakın arkadaşı Derya Ayaydın ile alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Ebru Gündeş, gazetecileri bir anda karşısında görünce keyfi kaçtı.
Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, tatil sezonunu Bodrum’da açtı.Yalıkavak Marina’da yakın arkadaşı Derya Ayaydın ile alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı Ebru Gündeş, gazetecileri bir anda karşısında görünce keyfi kaçtı.
Şarkıcı hızlı adımlarla aracına geçerken, “Merhaba arkadaşlar. Antalya konseri için yola çıkacağım. Kolay gelsin” diyerek oradan ayrıldı.
(Habertürk)