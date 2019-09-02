Düşes Meghan Markle ateş püskürdü! 'Çocuğumun yüzünü asla göremeyeceksin'

İngiltere Prensi Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babasıyla yaşadığı sorunlar gündemde yer almaya devam ediyor. Gazetecilere verdiği röportajlarda kızı Meghan ve Prens Harry’ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Thomas Markle, kızından büyük tepki çekti.

The Sun’da yer alan habere göre, Sussex Düşesi Meghan Markle, babasıyla bir daha asla görüşmeyeceğini ve torunu Archie’nin yüzünü bile kendisine asla göstermeyeceğini söyledi.

Kraliyet ailesine yakın kaynaklar, 38 yaşındaki düşes Markle’ın çok zor ve üzücü bir karar verdiğini, fakat kendisini, eşini ve çocuğunu korumak zorunda olduğunu aktardı.

“UÇAĞA ATLAYIP GELMELERİ ÇOK MU ZOR?”

Pazar günü İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren 75 yaşındaki Thomas Markle, “Hala damadım (Prens Harry) ile tanışmadım. Uçağa atlayıp gelmeleri çok mu zor? Öyle sanıyorum ki özel jetleri kullanma noktasında herhangi bir sorun yaşamıyorlar.” diye konuştu.

Herkesin Prens Harry ve Meghan Markle’ın “ne kadar harika ve zarif oldukları” üzerine konuşmalar yaptıklarını belirten baba Thomas Markle, “Fakat iş kendi ailelerine geldiğinde pek de öyle harika falan değiller.” sözlerini kullandı.

“TAM BİR İKİYÜZLÜLÜK”

Üniversite ücretini kendi ödediğini belirten Meghan Markle’ın yalan söylediğini iddia eden Thomas Markle, “165 bin sterlinlik ücretin her bir kuruşunu ben ödedim. Herkese gülücük saçarken kendi ailelerine böyle davranmaları tam bir ikiyüzlülüktür.” şeklinde konuştu.