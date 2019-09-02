Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8172
  • 6,3812
  • 283.816
  • 97822.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Düşes Meghan Markle ateş püskürdü! 'Çocuğumun yüzünü asla göremeyeceksin'

Düşes Meghan Markle ateş püskürdü! 'Çocuğumun yüzünü asla göremeyeceksin'

Düşes Meghan Markle ateş püskürdü! 'Çocuğumun yüzünü asla göremeyeceksin'

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babasıyla arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Babası Thomas Markle ile bir daha asla görüşmeyeceğini belirten Düşes Markle, torunu Archie’nin de yüzünü asla göremeyeceğini söyledi. Thomas Markle ise Meghan ve Harry’nin ikiyüzlülük yaptıklarını belirtti.

İngiltere Prensi Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın babasıyla yaşadığı sorunlar gündemde yer almaya devam ediyor. Gazetecilere verdiği röportajlarda kızı Meghan ve Prens Harry’ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Thomas Markle, kızından büyük tepki çekti.

The Sun’da yer alan habere göre, Sussex Düşesi Meghan Markle, babasıyla bir daha asla görüşmeyeceğini ve torunu Archie’nin yüzünü bile kendisine asla göstermeyeceğini söyledi.

Kraliyet ailesine yakın kaynaklar, 38 yaşındaki düşes Markle’ın çok zor ve üzücü bir karar verdiğini, fakat kendisini, eşini ve çocuğunu korumak zorunda olduğunu aktardı.

“UÇAĞA ATLAYIP GELMELERİ ÇOK MU ZOR?”

Pazar günü İngiliz Daily Mail gazetesine röportaj veren 75 yaşındaki Thomas Markle, “Hala damadım (Prens Harry) ile tanışmadım. Uçağa atlayıp gelmeleri çok mu zor? Öyle sanıyorum ki özel jetleri kullanma noktasında herhangi bir sorun yaşamıyorlar.” diye konuştu.

Herkesin Prens Harry ve Meghan Markle’ın “ne kadar harika ve zarif oldukları” üzerine konuşmalar yaptıklarını belirten baba Thomas Markle, “Fakat iş kendi ailelerine geldiğinde pek de öyle harika falan değiller.” sözlerini kullandı.

“TAM BİR İKİYÜZLÜLÜK”

Üniversite ücretini kendi ödediğini belirten Meghan Markle’ın yalan söylediğini iddia eden Thomas Markle, “165 bin sterlinlik ücretin her bir kuruşunu ben ödedim. Herkese gülücük saçarken kendi ailelerine böyle davranmaları tam bir ikiyüzlülüktür.” şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Murat aşka geldi: 'İki gözümün çiçeği'
'Yan yana mezar almayı düşünüyoruz'
Sihirli Annem'in Tuğçe'si ikinci kez anne oluyor
Ünlü futbolcu, 14 yıllık eşinden boşandı
Chloe Loughnan pişman oldu
<p>Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgâhları doldurdu. Tezgâhlarda en

Av Yasağının Sona Ermesiyle Balık Tezgahları Şenlendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu